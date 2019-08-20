Экономика
«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебелиРБК 02:01
Национальная платежная система «Мир» расширяет перечень ретейлеров, для которых установлена льготная межбанковская комиссия. С 1 октября сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси.
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Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
Ефремов получил травму крестообразной связки колена
Обновлено в 06:03
Политика
Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Автоспорт
Фернандо Алонсо выступит в Дакаре в 2020 году
Обновлено вчера в 06:39
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну
Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
Обновлено в 05:35
Общество
В Рыбинске нашли капсулу времени
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.
Обновлено в 05:26
Политика
Макрон прокомментировал встречу с Путиным
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Космос
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Стала известна дата запуска и цена подписки на онлайн-кинотеатр от Apple
Учитывая, что на 12 ноября назначен запуск конкурирующего стримингового сервиса Disney+, можно ожидать, что Apple запустит свой онлайн-кинотеатр также в районе середины месяца, возможно на несколько дней раньше, чем Disney.
Обновлено в 04:35
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Кино
HBO продлил «Мир дикого запада» на четвертый сезон
Телеканал HBO продлил на четвертый сезон «Мир дикого запада».
Обновлено в 03:18
Космос
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы
В Галактике есть немало каменистых планет, теоретически подходящих для развития жизни, и астрономы обнаружили множество таких тел.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Технологии
Ледокол «Михаил Сомов» доставил груз на 37 полярных станций
Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" во вторник вернулось в Архангельск, доставив грузы на 37 полярных станций в Арктике, сообщил ТАСС начальник рейса Дмитрий Ларионов.
Обновлено в 05:14
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Политика
Премьер-министр Дании сообщила, что в стране ожидают визита Трампа
Дания готовится к визиту президента США Дональда Трампа 2-3 сентября, несмотря на то, что он пока окончательно не подтвердил, что приедет в Копенгаген.
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов
Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39