Экономика

«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебелиРБК 02:01

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Национальная платежная система «Мир» расширяет перечень ретейлеров, для которых установлена льготная межбанковская комиссия. С 1 октября сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси.
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