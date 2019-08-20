Экономика
«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебелиРБК 02:01
Национальная платежная система «Мир» расширяет перечень ретейлеров, для которых установлена льготная межбанковская комиссия. С 1 октября сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси.
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Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Светлана Лобода удивила поклонников шпагатом
Певица сделала горизонтальный шпагат и восхитила поклонников. Результаты своего труда Светлана опубликовала в Instagram.
Обновлено в 03:53
Общество
В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментом
Президент РФ Владимир Путин очаровал супругу своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит во время визита во Францию.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Происшествия
СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Авто
Ford и Lincoln выпустят новые среднеразмерные электрокроссоверы
Обновлено в 00:31
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Космос
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске
Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 23:42
Технологии
Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга
Использование смартфонов для отвлечения от умственных задач приводит к тому, что мозг еще больше утомляется.
Обновлено в 04:42
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге
Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Суд в четвертый раз подряд арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 06:28
Политика
Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Общество
Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году
В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Смолов остался в восторге от нового клипа Бузовой
Футболист "Локомотива" и сборной России Федор Смолов прокомментировал новый клип Ольги Бузовой.
Обновлено в 04:50
Культура
Петербуржцам откроют современных французских художников
Обновлено в 05:42
Общество
«Дача Сердюкова» осталась застройщику
15-ый апелляционный арбитражный суд согласился с коллегами из Краснодарского арбитража касательно решения по так называемой даче Сердюкова на берегу моря – недалеко от Анапы, и отказал в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг».
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну
Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Число погибших в аварии под Тулой выросло до четырех
По последней информации, число погибших от возгорания автомобилей увеличилось до четырех человек.
Обновлено в 05:51
Музыка
Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сочинил и исполнил песню о родине, а также снял на нее клип.
Обновлено в 05:05