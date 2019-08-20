Национальная платежная система «Мир» расширяет перечень ретейлеров, для которых установлена льготная межбанковская комиссия. С 1 октября сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси.

«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебели

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