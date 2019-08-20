Экономика

«Мир» расширит льготы для магазинов и такси за прием картДавыдов.Индекс 04:38

Национальная платежная система «Мир» с 1 октября расширит список поставщиков товаров и услуг, имеющих право пользоваться льготными комиссионными тарифами за прием карт системы, сообщает РБК. Речь идет о межбанковской комиссии (интерчейндж), получателем которой выступает эмитент карты.
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с чего всё началось

«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебели

Национальная платежная система «Мир» расширяет перечень ретейлеров, для которых установлена льготная межбанковская комиссия. С 1 октября сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси.
РБК02:01

Подробнее о событии

«Мир» расширила список ритейлеров с льготным интерченджем

Плас06:36

Владельцам таких банковских карт готовят льготную комиссию

Deita.ru09:15

РБК: платежная система «Мир» понизила тарифы за эквайринг для такси и магазинов одежды

Коммерсантъ05:05

Платёжная система «Мир» снизит интерчейндж для магазинов одежды, игрушек и мебели

Retailer.ru06:22

«Мир» расширит льготы для магазинов и такси за прием карт

Давыдов.Индекс04:38

«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебели

РБК02:01
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