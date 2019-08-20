Экономика
«Мир» расширит льготы для магазинов и такси за прием картДавыдов.Индекс 04:38
Национальная платежная система «Мир» с 1 октября расширит список поставщиков товаров и услуг, имеющих право пользоваться льготными комиссионными тарифами за прием карт системы, сообщает РБК. Речь идет о межбанковской комиссии (интерчейндж), получателем которой выступает эмитент карты.
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