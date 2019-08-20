Экономика

«Мир» расширит льготы для магазинов и такси за прием картДавыдов.Индекс 04:38

Национальная платежная система «Мир» с 1 октября расширит список поставщиков товаров и услуг, имеющих право пользоваться льготными комиссионными тарифами за прием карт системы, сообщает РБК. Речь идет о межбанковской комиссии (интерчейндж), получателем которой выступает эмитент карты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Мир» расширила список ритейлеров с льготным интерченджем

Плас06:36

Владельцам таких банковских карт готовят льготную комиссию

Deita.ru09:15

Платёжная система «Мир» снизит интерчейндж для магазинов одежды, игрушек и мебели

Retailer.ru06:22

«Мир» расширит льготы для магазинов и такси за прием карт

Давыдов.Индекс04:38

«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебели

РБК02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Политика

Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Экономика

На курортах Болгарии срочно снижают цены для россиян

Курорты Болгарии в попытках спасти сезон экстренно снижают цены и раздают щедрые скидки на спецпредложения (СПО), достигающие 40 %, сообщает АТОР.
Обновлено в 05:38
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса

27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:1

Обновлено вчера в 14:47
Экономика

В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова

В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна

Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Игры

Sony купила разработчика игры про человека-паука

Компания Sony объявила в своем Twitter-аккаунте о покупке разработчика игр о человеке-пауке @InsomniacGames, который войдет в подразделение Sony SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 02:07
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Общество

Петербург вошел в топ самых тусовочных городов мира

Обновлено в 03:59
Политика

Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине

Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено в 06:41
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Культура

Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и сериалов

Обновлено в 02:33
Происшествия

В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев

Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Общество

Вторник стал самым теплым днем августа в Москве

Обновлено в 06:17
Политика

Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Катерина Шпица впервые вышла в свет с женихом

Катерина Шпица старается держать свою личную жизнь если не в тайне — все же основными событиями она с фанатами делится, то хотя бы вдали от общественности.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП

Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На пышное торжество собрались все звезды "Дома-2".
Обновлено в 01:35
Хоккей

Ничушкин стал игроком «Колорадо»

Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Музыка

Украинскую группу Anna Maria критикуют за участие в «Новой Волне-2019»

Как известно, первая критика в адрес Анны и Марии Опанасюк появилась после того, как сестры отказались признавать войну между Россией и Украиной и аннексию Крыма.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

Обновлено вчера в 19:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное