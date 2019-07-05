Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил СтолтенбергРИА Новости 08:14
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
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Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Обновлено в 11:54
Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Музыка
Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Обновлено в 13:30
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Авто
Продажи обновленного Skoda Superb стартуют в РФ в сентябре
Продажи обновленного Skoda Superb начнутся на российском рынке до конца сентября нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Политика
Военнослужащим и правоохранителям проиндексируют оклады на 4,3%
С 1 октября военнослужащим и правоохранителям проиндексируют оклады на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:30
Политика
МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии
В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Авто
На торги выставят «самый важный электрокар в мировой истории»
Обновлено в 10:41
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Наука
Ученые доказали, что у растений нет сознания
С начала 2000-х в научной среде не утихают дебаты о том, где можно провести черту между простой реакцией растений на внешние раздражители и подобием нервной деятельности, пусть даже самой примитивной.
Обновлено в 09:18
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Спорт
Универсиада – 2019. Российский пловец Тарасевич завоевал золото
На Универсиаде 2019 года российские пловцы принесли своей команде две медали.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено в 10:41
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Космос
В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»
Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека
Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.
Обновлено в 10:14
Спорт
Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой
Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы
Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.
Обновлено в 13:14