Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил СтолтенбергРИА Новости 08:14

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
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Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД

РИА Новости14:05

В Брюсселе прошло заседание совета Россия - НАТО

Газета.Ru11:32

Заседание Совета Россия-НАТО должно сегодня пройти в Брюсселе

Эхо Москвывчера в 17:04

Москва назвала необоснованными попытки НАТО сделать РФ ответственной за слом ДРСМД

Известия09:29

Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить на нее ответственность за ДРСМД

ТАСС08:52

В Госдуме прокомментировали заявление Столтенберга по ДРСМД

RT на русском09:05

Столтенберг предложил готовиться к миру без ДРСМД

РБК09:28
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Происшествия

Прогулочное судно перевернулось в Черном море

Обновлено в 11:54
Футбол

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Музыка

Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Обновлено в 13:30
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Авто

Продажи обновленного Skoda Superb стартуют в РФ в сентябре

Продажи обновленного Skoda Superb начнутся на российском рынке до конца сентября нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Политика

Военнослужащим и правоохранителям проиндексируют оклады на 4,3%

С 1 октября военнослужащим и правоохранителям проиндексируют оклады на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:30
Политика

МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии

В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Авто

На торги выставят «самый важный электрокар в мировой истории»

Обновлено в 10:41
Экономика

«РУСАЛ» и Braidy Industries договорились о строительстве завода в США

Обновлено в 11:59
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Наука

Ученые доказали, что у растений нет сознания

С начала 2000-х в научной среде не утихают дебаты о том, где можно провести черту между простой реакцией растений на внешние раздражители и подобием нервной деятельности, пусть даже самой примитивной.
Обновлено в 09:18
Политика

Во Франции вводят интернет-цензуру

Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Спорт

Универсиада – 2019. Российский пловец Тарасевич завоевал золото

На Универсиаде 2019 года российские пловцы принесли своей команде две медали.
Обновлено в 13:51
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 10:41
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Музыка

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Общество

Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок

«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Космос

В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»

Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека

Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.
Обновлено в 10:14
Спорт

Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой

Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы

Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.
Обновлено в 13:14
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