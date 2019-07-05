Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил СтолтенбергРИА Новости 08:14
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
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Политика
Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко
Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:47
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Рубин» арендовал Маркова у «Динамо»
Обновлено в 09:41
Политика
Байден заявил, что НАТО исчезнет через пять лет
Североатлантический альянс может полностью прекратить своё существование через пять лет, заявил 5 июля бывший вице-президент США Джо Байден в интервью CNN.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты
«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Культура
Британский журналист обнаружил архивное видео с Бэнкси
The forehead and eyebrows look very similar so I'm going to go out on a limb here and say this confirms that Banksy is Robert del Naja out of Massive Attack.https: / / t.co / nNarJiqEID pic.twitter.com / TiSbb9eI7g — Richard Rees Jones (@ viennesewaltzer) 4 июля 2019 г. Бэнкси — самый таинственный из уличных художников.
Обновлено в 07:23
Авто
Студенты превратили BMW X7 в пикап
Специально для своего ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days, баварская компания создала 5-местный пикап на базе X7.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Космос
Сегодня утром взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено в 03:27
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом
В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку
Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено вчера в 03:36
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши
Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».
Обновлено в 06:57
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 07:50
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09