Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил СтолтенбергРИА Новости 08:14
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
Украина заинтересовалась освоением Арктики
Украина может начать активно работать в арктическом регионе, где ее присутствие сейчас минимально, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, пишет газета High North News.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Энергетика
«Транснефть» решила подключить Комсомольский НПЗ к ВСТО «Роснефти»
«Транснефть» приняла решение о техническом подключении Комсомольского НПЗ «Роснефти» к трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан.
Обновлено в 09:20
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Порту» объявил о переходе Зе Луиша
Официальный аккаунт «Порту» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Камышине от ожогов 100% тела скончался рабочий
Мужчину госпитализировали с территории пункта по приему металлолома, где произошел взрыв, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:28
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых полок
Как сообщают РИА новости, в вагоне находятся только 40 спальных мест вместо привычных 54.
Обновлено в 09:00
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение уровня доверия Путину
Опрос ВЦИОМ показал, что уровень одобрения деятельности президента за неделю сократился с 64,8 до 63,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,6% респондентов (не доверяют 25%).
Обновлено в 08:43
Общество
14-летний школьник из Краснодара создал копию города в Minecraft
14-летний школьник из Краснодара Владислав Занегин создал копию города в игре Minecraft.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Если информация о применении "Панцирь-С1" подтвердится, можно говорить о первом успешном боевом применении такого ЗРПК в этой стране.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева
Карина Мишулина называла актера обманщиком и давала скандальные интервью, ее маме стало плохо, Тимур Ереемеев проходил ДНК-тесты.
Обновлено вчера в 09:30