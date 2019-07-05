Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил СтолтенбергРИА Новости 08:14

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
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Генсек НАТО назвал ответ альянса на прекращение ДРСМД

Взгляд.ру08:07

Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла

РИА Новости08:59

NYT: НАТО может использовать ПРО в Румынии и Польше против российских ракет

ТАСС09:10

В Госдуме прокомментировали заявление Столтенберга по ДРСМД

RT на русском09:05

В Брюсселе проходит встреча совета Россия - НАТО

Газета.Ru03:08

Джабаров: РФ не оставит без ответа размещение ракет НАТО в Европе

News.ru08:58

Заседание Совета Россия-НАТО должно сегодня пройти в Брюсселе

Эхо Москвывчера в 17:04
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Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

В ограду здания посольства России в Иране врезался грузовик

Обновлено в 09:09
Политика

Украина заинтересовалась освоением Арктики

Украина может начать активно работать в арктическом регионе, где ее присутствие сейчас минимально, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, пишет газета High North News.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Участника банды Басаева осудили на 19 лет

Обновлено в 09:08
Энергетика

«Транснефть» решила подключить Комсомольский НПЗ к ВСТО «Роснефти»

«Транснефть» приняла решение о техническом подключении Комсомольского НПЗ «Роснефти» к трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан.
Обновлено в 09:20
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Культура

Глава департамента культуры Воронежской области покидает пост

Обновлено в 09:01
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке

«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Порту» объявил о переходе Зе Луиша

Официальный аккаунт «Порту» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Камышине от ожогов 100% тела скончался рабочий

Мужчину госпитализировали с территории пункта по приему металлолома, где произошел взрыв, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:28
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Космос

LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых полок

Как сообщают РИА новости, в вагоне находятся только 40 спальных мест вместо привычных 54.
Обновлено в 09:00
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Политика

ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение уровня доверия Путину

Опрос ВЦИОМ показал, что уровень одобрения деятельности президента за неделю сократился с 64,8 до 63,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,6% респондентов (не доверяют 25%).
Обновлено в 08:43
Общество

14-летний школьник из Краснодара создал копию города в Minecraft

14-летний школьник из Краснодара Владислав Занегин создал копию города в игре Minecraft.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

Если информация о применении "Панцирь-С1" подтвердится, можно говорить о первом успешном боевом применении такого ЗРПК в этой стране.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Карина Мишулина называла актера обманщиком и давала скандальные интервью, ее маме стало плохо, Тимур Ереемеев проходил ДНК-тесты.
Обновлено вчера в 09:30
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