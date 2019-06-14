Футбол
Миодраг Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»Волга Ньюс 08:21
Напомним, Божович в октябре 2018 г. сменил на посту главного тренера "КС" Андрея Тихонова. Тогда клуб после девяти туров Премьер-лиги находился на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе семь очков. По итогам сезона клуб занял 13-е место, набрав за оставшийся 21 тур еще 21 очко.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
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Обновлено в 12:20
Армия и оружие
США поощряют дедовщину среди боевиков на юге Сирии
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Культура
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«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист России» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу – артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер», город Санкт-Петербург», – сказано в документе.
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Финансы
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Баскетбол
Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА
Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
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Интернет
В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
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Андрей Разин рассказал о текущем состоянии Бари Алибасова
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Кино
Режиссер Педро Альмодовар получит почетного «Золотого льва»
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Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский назначил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня назначил нового командующего Национальной гвардией страны.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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Политика
Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка»
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Обновлено в 06:02
Политика
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Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
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Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
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Экстренно госпитализирован Ален Делон
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Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Обновлено в 06:35
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
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Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок
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Политика
Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35