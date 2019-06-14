Футбол

Миодраг Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»Волга Ньюс 08:21

Напомним, Божович в октябре 2018 г. сменил на посту главного тренера "КС" Андрея Тихонова. Тогда клуб после девяти туров Премьер-лиги находился на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе семь очков. По итогам сезона клуб занял 13-е место, набрав за оставшийся 21 тур еще 21 очко.
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Божович подтвердил, что останется на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Sport24.ru07:06

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Матч ТВ07:11

Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»

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Божович сохранил пост главного тренера «Крыльев Советов»

РИА Новости07:33

Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»

RT на русском08:01

Божович останется в «Крыльях»

Спорт-Экспресс06:57

Миодраг Божович останется главным тренером ФК «Крылья Советов»

ТАСС06:44
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