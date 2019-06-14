Футбол

Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»Чемпионат 07:42

Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
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Миодраг Божович продолжит тренировать ФК «Крылья Советов»

Интерфакс-Спорт07:30

Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»

Чемпионат07:42

Божович сохранил пост главного тренера «Крыльев Советов»

РИА Новости07:33

Божович подтвердил, что останется на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Sport24.ru07:06

Божович остается на посту главного тренера «Крыльев Советов», Шикунов покинул клуб

Матч ТВ07:11

Божович останется в «Крыльях»

Спорт-Экспресс06:57

Миодраг Божович останется главным тренером ФК «Крылья Советов»

ТАСС06:44
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:53, Ашберн
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Суд ограничил в родительских правах мать брошенной в квартире девочки

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Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
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Происшествия

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В Астрахани три выпускника получили 0 баллов на ЕГЭ

Три выпускника одной из астраханских школ получили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Ребята использовали ручки не того цвета.
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Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
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В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
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В федеральный бюджет за пять месяцев поступило 5,1 трлн рублей, что также на 15,7% выше значения прошлого года.
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Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
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Жена экс-короля Малайзии показала подписчикам новорожденного сына

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Российский государственный и политический деятель Самарской области. Председатель Самарской городской думы, секретарь регионального отделения партии Единая Россия, Глава городского округа Самара, заместитель Председателя Правительства Самарской области, вице-губернатор Самарской области.
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