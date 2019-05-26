Миодраг Божович извинился за разгром от ЦСКАСитиТрафик 09:52

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович извинился перед болельщиками за разгром от ЦСКА. В заключительном туре российской футбольной премьер-лиги "Крылья" в Москве проиграли со счетом 0:6.

Миодраг Божович извинился за разгром от ЦСКА

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