Футбол
Миодраг Божович: «Вучичевич заслужил свой шанс»Матч ТВ вчера в 11:26
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|8′
Петрюс Бумаль
Ваня Вучичевич
|42′
Ваня Вучичевич
Сергей Корниленко
|46′
Мирал Самарджич
|53′
|61′
Отман Эль-Кабир
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
|70′
Джано Ананидзе
|77′
|77′
Андрей Егорычев
Роман Емельянов
Джано Ананидзе
Александр Самедов
|77′
|79′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|87′
Ярослав Годзюр
|90′+5′
Роман Емельянов
|90′+6′
Николай Димитров
Вараздат Ароян
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
15
Зотов
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
19
Самедов
28
Антон
49
Шишкин
70
Зиньковский
11
Шейдаев
8
Корниленко
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
19
Поляков
27
Меркулов
3
Ароян
13
Бумаль
10
Бикфалви
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
20
Панюков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Урала».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Общество
PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов
Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Экономика
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60% В мае 2019 года правительство будет по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Арест россиянки из-за антидепрессантов опровергли
Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, которая подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта, не содержалась под стражей и изначально находилась под подпиской о невыезде.
Обновлено в 07:48
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду
Обновлено вчера в 11:53
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 07:05
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Политика
Парубий рассказал, когда будет подписан закон об исключительности украинского языка
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил задержку подписания закона о государственном языке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 06:10
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Авто
В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Футбол
Перейра: «К сожалению, „Краснодар“ уже не может думать о чемпионстве»
«Краснодар» после 25 туров набрал 43 очка, занимает 4-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
Обновлено в 07:12
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Армия и оружие
Российский самолет‐разведчик пролетел над США
Разведчик пролетел над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.
Обновлено в 07:46
Музыка
The Cranberries выпустили свой последний альбом In the End
Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года.
Обновлено в 05:21
Политика
Названы потери Эстонии из-за введения антироссийских санкций
Эстония лишилась сотен миллионов евро из-за навязанного извне введения антироссийских санкций.
Обновлено в 06:53
Здоровье
В Башкирии хирург провел рекордное число операций за один день
Хирург-офтальмолог из Башкирии Юлай Бурханов за один день провел 42 операции пациентам с катарактой, установив тем самым своеобразный рекорд.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где будет принимать участие во втором форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено вчера в 08:55