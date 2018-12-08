Футбол
Миодраг Божович: «В перерыве попросил игроков биться за игру»
Миодраг Божович: «В перерыве попросил игроков биться за игру»Матч ТВ06:48
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
|2′
|10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
|11′
Сергей Корниленко
|26′
Сергей Корниленко
|44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
|46′
|65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
|68′
|70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
|75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
|80′
|83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
|83′
|86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
|87′
|90′+3′
Сверрир Игнасон
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
44
Чичерин
5
Самарджич
18
Рохель
15
Зотов
31
Ткачук
11
Шейдаев
20
Мияйлович
90
Бурлак
91
Яковлев
8
Корниленко
30
Песьяков
25
Логашов
15
Ингасон
23
Кьяртанссон
6
Сигурдссон
77
Скопинцев
4
Паршивлюк
84
Гацкан
10
Зуев
14
Шомуродов
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, о чем попросил футболистов команды в перерыве матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0). — В этом матче было больше характера, чем какой-либо тактики или игры.
Матч ТВ06:48
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