Футбол

Миодраг Божович: «В перерыве попросил игроков биться за игру»
Матч ТВ
06:48

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
68′
70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
80′
83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
83′
86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
87′
90′+3′
Сверрир Игнасон
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, о чем попросил футболистов команды в перерыве матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0). — В этом матче было больше характера, чем какой-либо тактики или игры.
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