Думаю, что по игре мы не заслужили такого поражения. В первом тайме соперник больше контролировал мяч, забил гол. Во втором тайме у нас были моменты, но два раза «Локомотив» спас Гилерме, — сказал Божович.

Миодраг Божович: «По игре мы не заслужили такого поражения»

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Политика Собянин: организаторы митинга хотели «втянуть» москвичей в беспорядки Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы несанкционированной акции хотели «втянуть» участников митинга в беспорядки.

Технологии Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Общество Путин поручил принять программу восстановления жилья под Иркутском Указ президента вносит дополнения в ранее подписанный им указ о мерах по ликвидации последствий паводка Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 сентября принять программу по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, поврежденных в результате паводка в Иркутской области.

Происшествия Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Здоровье Эксперты дали советы по избавлению от отечности ног Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.

Футбол Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара» В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.

Общество В Госдуме назвали число россиян, которым грозит потеря работы В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Политика Кличко покинул Киев в разгар конфликта с Зеленским Мэра Киева Виталия Кличко, которого Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается уволить с поста руководителя столичной городской госадминистрации, 4 августа заметили в самолете, вылетающем из Киева.

Происшествия Сыновья винтили. 3 августа москвичам запретили находиться в центре столицы Выйти в центр Москвы 3 августа и не оказаться в автозаке было почти невозможно даже для человека, который совсем ничего не знает о последних акциях протеста в столице.

Общество Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).

Футбол Левандовский рассказал, каких игроков должна купить «Бавария» Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский после поражения от «Боруссии» (0:2) в матче за Суперкубок Германии отметил, что мюнхенцам необходимо усиление.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Политика В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.