Футбол

Миодраг Божович: «Очень приятно, что у „Крыльев“ есть такая поддержка»Спорт-Экспресс 05:54

Крылья Советов — Енисей
3 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Владимир Полуяхтов
14′
34′
Фегор Огуде
Пол Антон
37′
Никита Чичерин
Георгий Зотов
40′
56′
Дмитрий Торбинский
57′
Александр Зотов
Михаил Костюков
Максим Канунников
60′
62′
Бабакар Сарр
Сергей Корниленко
62′
66′
Дмитрий Торбинский
Арсен Хубулов
Александр Самедов
Антон Зиньковский
75′
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем с "Енисеем" в 19-м туре чемпионата России ответил на вопрос, повлияла ли на команду встреча с болельщиками.
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