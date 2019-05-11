Миодраг Божович: «Сегодня на поле были лучшие игроки»СитиТрафик 12:50

Сегодня на поле были лучшие игроки. У меня нет претензий к их желанию в игре, - сказал главный тренер. По его мнению, гол "в раздевалку" (Тарас Бурлак забил в концовке первого тайма, сократив образовавшееся к тому моменту отставание в счете), мог взбодрить команду.

Миодраг Божович: «Сегодня на поле были лучшие игроки»

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