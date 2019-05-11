Футбол

Миодраг Божович: «„Крылья“ пропустили из-за потери концентрации»Спорт-Экспресс 11:45

Ахмат — Крылья Советов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Аблай Мбенг
3′
Аблай Мбенг
42′
44′
Тарас Бурлак
Исмаэл Силва
Одисе Роши
46′
Антон Швец
55′
55′
Агустин Рохель
Дамиан Шиманский
Бернард Бериша
64′
68′
Роман Шишкин
Георгий Зотов
Аблай Мбенг
Беким Балай
72′
76′
Павел Яковлев
Пол Антон
77′
Денис Ткачук
85′
Мохаммед Рабиу
90′+2′
Тарас Бурлак
Олег Иванов
90′+3′
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение от "Ахмата" в матче 28-го тура РПЛ (1:2). - Игра была открытая, было много моментов и у "Ахмата", и у нас, - сказал Божович в эфире "Матч премьер".
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