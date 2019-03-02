Футбол

Миодраг Божович: «Игроки „Локо“ вели себя неспортивно во втором тайме»Спорт-Экспресс 10:40

Локомотив — Крылья Советов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
23′
Игорь Денисов
49′
Антон Миранчук
54′
55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
55′
56′
Агустин Рохель
Гильерме
57′
62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
63′
Антон Миранчук
65′
69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
73′
Эдер
77′
Алексей Миранчук
84′
85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после матча 18-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:2) заявил, что игроки железнодорожников вели себя неспортивно во втором тайме.
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