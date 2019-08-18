Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFCRT на русском 02:15
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. Бой состоялся в рамках турнира UFC 241 в Анахайме и был остановлен судьёй в четвёртом раунде.
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Происшествия
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Происшествия
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