Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. Бой состоялся в рамках турнира UFC 241 в Анахайме и был остановлен судьёй в четвёртом раунде.

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Наука Японский гериатр назвал продлевающий молодость продукт В рамках состоявшегося в Москве Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии профессор из Японии рассказал об удивительных результатах нового масштабного исследования, участники которого смогли значительно улучшить память, принимая куркумин — соединение, которым богата пряность куркума.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Политика Порошенко назвал «страхи» России В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».

Общество В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.

Теннис Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Космос «Роскосмос» разработал способ маскировки спутников Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Общество Мы даем удочку: как работает центр занятости «Моя карьера» "Работа есть" — главное желание Служба занятости населения Москвы начала работать по новым стандартам в 2019 году.

Футбол Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Происшествия Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес «Был влюблён в неё страшно!»: Билан выразил восхищение Ветлицкой Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал архивный ролик с выступлением артистки и поздравил ее с юбилеем.

Технологии Зарплаты в Роскосмосе в 10 раз больше средних по России Средняя зарплата в госкорпорации Роскосмос составляет 396 тысяч рублей, что почти в 10 раз больше средней зарплаты по России, сообщает издание «Новые известия».