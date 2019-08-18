Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFCRT на русском 02:15
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. Бой состоялся в рамках турнира UFC 241 в Анахайме и был остановлен судьёй в четвёртом раунде.
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Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Наука
Японский гериатр назвал продлевающий молодость продукт
В рамках состоявшегося в Москве Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии профессор из Японии рассказал об удивительных результатах нового масштабного исследования, участники которого смогли значительно улучшить память, принимая куркумин — соединение, которым богата пряность куркума.
Обновлено 14 августа в 22:06
Шоу-бизнес
Сергея Шнурова засняли за страстными поцелуями с женой в Монако
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими
Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»
Обновлено вчера в 17:58
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено вчера в 13:04
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Мы даем удочку: как работает центр занятости «Моя карьера»
"Работа есть" — главное желание Служба занятости населения Москвы начала работать по новым стандартам в 2019 году.
Обновлено в 01:00
Футбол
Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми
Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
«Был влюблён в неё страшно!»: Билан выразил восхищение Ветлицкой
Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал архивный ролик с выступлением артистки и поздравил ее с юбилеем.
Обновлено в 01:46
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Технологии
Зарплаты в Роскосмосе в 10 раз больше средних по России
Средняя зарплата в госкорпорации Роскосмос составляет 396 тысяч рублей, что почти в 10 раз больше средней зарплаты по России, сообщает издание «Новые известия».
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Грузии отельеры вышли на акцию протеста, требуя господдержки
Обновлено 16 августа в 08:21
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет
Обновлено вчера в 07:03
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42