Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFCГазета.Ru 03:35
Стипе Миочич в реванше победил Даниэля Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе. По ходу поединка уже бывший обладатель пояса доминировал, однако в четвертом раунде допустил серьезную ошибку и был нокаутирован. После этого поражения Кормье может завершить карьеру.
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