В главном поединке вечера американец Стипе Миочич отправил в нокаут своего соотечественника Даниэля Кормье. Отметим, что для Кормье это поражение стало вторым в карьере при 22 победах, а Миочич выиграл 23-й бой из 26, вернув себе чемпионский титул в тяжелом весе.

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

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