Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFCRT на русском 02:15

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. Бой состоялся в рамках турнира UFC 241 в Анахайме и был остановлен судьёй в четвёртом раунде.
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Американский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Экс-член сборной США по вольной борьбе. Участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года. По состоянию на июль 2018 года является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории официального рейтинга UFC. Sherdog ставит Кормье на первое место в полутяжёлом весе и на первое место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
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