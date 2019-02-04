Минздрав заявил о росте числа онкологических заболеваний в 2018 годуРБК вчера в 22:01

с чего всё началось

Медики зафиксировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний в мире в 2018 году, из них на Россию приходятся 617 тыс. Об этом говорится в сообщении ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России.

Минздрав заявил о росте числа онкологических заболеваний в 2018 году

Происшествия Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.

Происшествия Источник назвал предварительную причину смерти Децла Предварительная причина смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до шести Представитель экстренных служб Москвы проинформировал об увеличении числа погибших в результате возгорания в жилом доме на Никитском бульваре до шести, передает РИА "Новости".

Авто Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.

Происшествия У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз «По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.

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Авто Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.

Космос Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.

Происшествия Мать Децла назвала дату и место похорон артиста Похороны Кирилла Толмацкого (рэпер Децл) состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище, сообщила агентству «Москва» мать исполнителя Ирина Толмацкая.

Авто Дилеры Aurus начнут принимать заявки с 15 февраля Как сообщили в Минпромторге России, компания продолжает принимать предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.

Здоровье Онколог назвал лучший способ уберечься от рака Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.

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Происшествия The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777 The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.

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Транспорт Уменьшенные дорожные знаки появятся по всей России Отмечается, что в Москве до конца этого года уменьшенные дорожные знаки появятся на Арбате, в Староконюшенном, Гагаринском и Чистом переулках.