Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиянКоммерсантъ 05:55
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
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В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года. При этом сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин до 10 лет.
— Вероника Скворцова, российский политикДоктор Питер 09:01
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