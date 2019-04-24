Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиянКоммерсантъ 05:55

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Читать в источнике
Вероника Скворцова
В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года. При этом сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин до 10 лет.
— Вероника Скворцова, российский политикДоктор Питер 09:01

Подробнее о событии

Почему россияне стали жить дольше

Rambler News Service08:57

Минздрав заявил о рекордной продолжительности жизни в России

РБК06:58

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

RT на русском05:49

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

Коммерсантъ05:55

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

РИА Новости04:59

Минздрав заявил, что россияне стали дольше жить

Телеканал 360°04:56

Продолжительность жизни в России увеличилась

Москва 2404:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

Обновлено в 10:48
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Футбол

ЦСКА обыграл «Анжи» в матче РПЛ

«Анжи» на своем поле проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:28
Гаджеты

OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой

Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Музыка

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Политика

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Технологии

Solar JSOC зафиксировала двукратный рост числа кибератак в 2018 году

Национальный провайдер технологий и сервисов защиты информационных активов «Ростелеком»-Solar зафикисировал почти двукратный рост числа кибератак в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Наука

Ученые назвали признаки склонности к изменам

Обновлено в 05:53
Происшествия

Двое детей погибли в Сирии, подорвавшись на мине

Обновлено в 16:15
Политика

Трамп выступил с обращением в День памяти жертв геноцида армян

Президент США Дональд Трамп в День памяти жертв геноцида армян заявил, что в США чтят память жертв "одного из наихудших массовых зверств XX века".
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова

Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Кино

«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Политика

Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года

По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Собчак довела Бузову до припадка

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Террористы осуществили новую провокацию с химоружием в Хаме

Боевики со стороны территории идлибской зоны деэскалации провели новую провокацию с помощью Запада, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод

Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»

Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Футбол

Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление

Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Происшествия

ФСБ задержала двух участников банды Басаева

Мужчины задержаны как участники банды Басаева и Хаттаба, которые причастны к убийству 280 человек в Дагестане в 1999 году.
Обновлено в 03:53
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка

Глава СКР Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском госуниверситете юстиции и рассказал, что толкнуло студента Владислава Рослякова на стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Наука

Две нейросети смогли преобразовать сигналы мозга в человеческую речь

Помимо нейросетей потребовалось создать еще синтезатор речи.
Обновлено в 15:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное