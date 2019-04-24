Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиянКоммерсантъ 05:55
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
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