Россияне стали вдвое меньше пить алкогольОбщественная служба новостей 08:38

Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза.

В 2018 году потребление алкоголя составило 9,3 литра на душу населения, в то время как в 2011 году в среднем выпивали порядка 18 литров. Отмечается, что сократилось общее число отравлений и алкогольно-ассоциированных расстройств.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия В Саратове женщине по ошибке удалили грудь В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Технологии Philip Morris начнет страховать жизнь и давать скидку за отказ от сигарет Отказавшийся в течение трех месяцев от сигарет в пользу системы нагревания табака iQOS (разработана Philip Morris) сможет рассчитывать на скидку уже в 25%.

Шоу-бизнес Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски» Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.

Политика Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в размере 67 миллионов рублей.

Политика Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

Общество Неизвестные нарисовали свастику на здании Минобразования Латвии Неизвестные нарисовали свастику на здании министерства образования и науки в Латвии.

Политика Прокуратура Китая задержала бывшего главу Интерпола Верховная прокуратура КНР решила задержать бывшего главу Интерпола Мэн Хуньвэя, подозреваемого в получении взяток, говорится на сайте прокуратуры.

Политика Трамп направил военных на границу США с Мексикой Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты.

Происшествия На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Политика Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Общество В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Политика «Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Сергей Безруков поделился милым фото 5-месячного сына Мальчика родители назвали Степаном . Актер души не чает в сыне и периодически рассказывает о нем в соцсетях.

Общество В Роскачестве рассказали, как испечь хороший кулич Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича.

Армия и оружие Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе Группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле в Донбассе при попытке приблизиться к линии соприкосновения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Армия и оружие Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ «Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.