Экономика

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарствИнтерфакс 10:35

В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году.
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с чего всё началось

Лекарства довели до срывов

Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.
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Количество срывов госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось вдвое

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