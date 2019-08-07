Экономика
Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарствИнтерфакс 10:35
В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году.
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя
В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
Подписчики посчитали, что Дмитрию стоило подобрать более уместную вещь или хотя бы на время снять куртку с пошлой вышивкой на спине.
Обновлено в 03:49
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский решил упростить получение разрешения для посещения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым.
Обновлено в 09:27
Спорт
Тренера женской сборной России по волейболу обвинили в расизме
Старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато обвинили в не подобающем поведении.
Обновлено в 07:26
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17.
Обновлено в 01:37
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Общая стоимость всех игроков РПЛ превысила € 1 млрд
Общая стоимость всех футболистов Российской Премьер-Лиги, по данным портала Transfermarkt, превысила € 1 млрд.
Обновлено в 09:54
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Теннис
Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.
Обновлено в 09:30
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:18
Общество
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки
В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.
Обновлено в 02:08
Здоровье
Названы провоцирующие возникновение рака профессии
Отмечается, что больше всего в связи с профессиональной деятельностью было диагностировано случаев рака бронхов и легких (64,71%).
Обновлено в 09:36
Политика
МИД Грузии осудил встречу Путина и Хаджимба
МИД Грузии осудил встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась в Сочи.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено в 11:06
Гаджеты
Xiaomi пообещала смартфон с камерой на 108 Мп
Сегодня Xiaomi помимо презентации 64-мегапиксельной камеры сообщила о разработке камеры на 108 Мп.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Большинство случаев ВИЧ-инфекции выявлено на Урале и в Сибири
Примерно половину случаев выявлена в 15 регионах, преимущественно расположенных в Сибири и на Урале: в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областях и Пермском крае.
Обновлено в 10:10