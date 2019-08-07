Экономика
Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарствИнтерфакс 10:35
В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году.
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с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
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