Здоровье
Российская газетаМинздрав взял на контроль ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле
"Локальным" случаем с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле занимаются не только местные руководители, но и Минздрав России. В городе приступила к работе комиссия федерального министерства и Фонда обязательного медицинского страхования, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что сейчас хирургическую помощь жителям Нижнего Тагила оказывают в Городских больницах № № 1, 4 и Демидовской городской больнице.Телеканал 360°07:26
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
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Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев
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Lenta.ru 08:14
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Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
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Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
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Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.
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Уточняется, что ранее прогнозировали рост в 1%. При этом к 2024 году показатель, как ожидается, увеличится до 2,4%. Как писала «Мойка78», ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.
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