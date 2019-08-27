с чего всё началось

"Локальным" случаем с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле занимаются не только местные руководители, но и Минздрав России. В городе приступила к работе комиссия федерального министерства и Фонда обязательного медицинского страхования, сообщили в ведомстве.

Минздрав взял на контроль ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле

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Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

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Футбол Погба призвали убраться из «Манчестер Юнайтед» Вандалы оставили надпись на знаке, установленном у тренировочной базы «Манчестер Юнайтед».

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Политика Встреча Зеленского и Трампа пройдёт в Варшаве Ранее News.ru сообщал, что президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве.

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Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.