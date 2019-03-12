Общество
Минздрав внес в правительство антитабачную концепциюРИА Новости 04:28
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию. Официальное название документа — "Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку".
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Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Экономика
Законопроект о пересчете пенсий Госдума приняла в первом чтении
Правительственный законопроект, направленный на изменение порядка расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 05:36
Спорт
Лыжница Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе КМ в Норвегии
Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.
Обновлено в 09:57
Политика
Глава ГИБДД рассказал о пользе от объединения экзаменов в автошколах
"Наверное, комфортнее человеку один раз прийти, сесть и показать свои практические навыки в городе, чтобы два раза не сдавать экзамен", - сказал Черников во вторник в Ижевске в кулуарах совещания по безопасности в Приволжском федеральном округе, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Обновлено в 09:57
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В администрации Рязани идут обыски и задержания
Сотрудники правоохранительных органов проводят в администрации Рязани проверочные мероприятия, сообщил РИА Новости информированный источник в соответствующих структурах региона.
Обновлено в 05:25
Политика
ЦБ выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом
Обновлено в 05:19
Происшествия
Все больше стран приостанавливают полеты лайнеров Boeing 737 Max 8
В понедельник, 11 марта, авиационные власти Китая и Индонезии заявили о временном запрете своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max 8. Это произошло после крушения 10 марта лайнера этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, в котором погибло 157 человек, в том числе три пассажира-россиянина.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2
Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2 с 45 до 100%.
Обновлено в 09:29
Общество
Минтруд назвал сферы с избытком квалифицированных специалистов
В России избыток специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Брошенную девочку нашли в подмосковной квартире
Обновлено в 06:54
Политика
Украинские националисты облили кровью здание НАБУ
Националисты облили кровью и обклеили стикерами вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Обновлено в 09:51
Политика
Венесуэла дала американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну
Все американские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 72 часов, написал в Twitter министр иностранных дел латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 08:28
Спорт
Мамаев встретился с женой в СИЗО
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что навестила футболиста в СИЗО.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Екатеринбурге уволены полицейские, скрывавшие свою недвижимость
У надзорного органа возникли претензии к полицейским из-за того, что они скрыли свои доходы и имущество.
Обновлено в 09:47
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Спасенная из захламленной квартиры в Москве девочка начала говорить
Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал радиостанции "Говорит Москва" об улучшении состояния девочки, спасенной из захламленной квартиры.
Обновлено в 08:46
Общество
Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор
Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Политика
Пресс-секретарь назвал фото сбегающего Порошенко фейком
Обновлено в 06:00
Происшествия
«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток
Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова
Обновлено в 09:48
Происшествия
Задержаны подозреваемые в избиении ветерана в Подольске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании подозреваемых в ограблении и избиении ветерана Великой Отечественной Войны в Подольске.
Обновлено в 09:56
Политика
Совет федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах
Принятый Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях может быть отклонен на заседании Совета федерации (СФ), которое состоится в среду, 13 марта, сообщила «Интерфаксу» сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 08:48
Финансы
Отток капитала из России с начала 2019 года увеличился в два раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-февраль 2019 года составил $18,6 млрд.
Обновлено в 09:22
Культура
Началась церемония прощания с Владимиром Этушем
В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Подлодки «Князь Владимир» и «Казань» включат в ВМФ до конца года
Российские атомные подлодки «Князь Владимир» (проект 955А, «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, «Ясень-М») войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца года.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Генералу Дрыманову продлили арест на три месяца
Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерала Александра Дрыманова на три месяца — до 16 июня, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:51
Политика
В МВД начали вести борьбу с манипулированием сознанием подростков
МВД России активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через социальные сети.
Обновлено в 08:12
Кино
Минкульт обвинил продюсеров «Гурвинека» в провале проката
Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова обвинила в провале проката картины, которой объявили бойкот многие российскими кинотеатры, продюсеров мультфильма, допустивших последовательные и грубейшие ошибки .
Обновлено в 09:21