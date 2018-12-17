Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

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