Здоровье
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощьГазета.Ru06:18
Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Газета.Ru06:18
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Какая ответственность наступает за неоказание медицинской помощи по месту жительства больного
Волжская новь14 декабря в 03:15
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:13, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об острой респираторной инфекции в США
"По сообщению Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в Университете штата Мериленд продолжается вспышка острой респираторной инфекции, причиной которой является аденовирус HAdV7", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
В Екатеринбурге у годовалого малыша выявлен свиной грипп
Екатеринбургские врачи выявили у годовалого ребёнка свиной грипп (H1N1). Об этом «Облгазете» рассказали в пресс-службе горздрава.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Работу младшего медперсонала планируют оптимизировать в Подмосковье
Власти Подмосковья задумались над оптимизацией обязанностей и заработных плат у младшего медицинского персонала, также возможны сокращения административных ставок, сказал в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Кузбасские трансплантологи получат новое оборудование
Новое оборудование поступит в регион до конца 2018 года. На его приобретение из средств федерального бюджета было выделено 44 млн рублей.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Витамины и биодобавки: Супрун научила украинцев лечить грипп
Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа Об этом сообщила 16 декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Fасевоок.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Онколог назвал косметику, вызывающую рак
Стало известно, какая косметика может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Также названы другие факторы, вызывающие рак.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Боящимся уколов предложили пистолет с ботоксом
Обновлено в 05:24
Здоровье
Названа новая польза грудного вскармливания для женщин
Средняя окружность талии у мам, кормивших детей грудью более шести месяцев, оказалась на 3-5 см меньше по сравнению с ровесницами, кормившими младенцев грудным молоком менее полугода, либо не практиковавшими грудное вскармливание в принципе.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Пензенские неврологи проведут дополнительный прием пациентов
Специалист занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы 22 декабря в медицинских организациях Пензенской области будет организован дополнительный день приема пациентов врачами-неврологами.
Обновлено в 03:42
Здоровье
Жители Демянска создали петицию против закрытия родильного отделения
Обновлено в 04:08
Здоровье
Диким свинкам Приамурья не хватает корма и витаминов
К сожалению, запасов кормов в амурских заповедниках и заказниках не хватает.
Обновлено вчера в 21:18
Здоровье
Роспотребнадзор проверил кубанские сыры и молоко на качество
В продукции кубанских производителей нарушений не выявлено.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Марихуану начали продавать в Польше
Законопроект, который разрешает продавать в аптеках марихуану, вступил в силу больше года назад, но продажа была невозможна до сертификации продукта.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Медики рассказали, чем может закончиться неправильный массаж
Медики отмечают, массаж, сделанный профессионалом способен избавить пациента от головных болей, вылечить гайморит и насморк.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Резидент московского технопарка «Слава» разработал систему точной диагностики туберкулеза
Резидент столичного технопарка "Слава" лаборатория "Адванст биотест" представила на российский рынок тест крови, который позволяет со 100-процентной точностью диагностировать туберкулез.
Обновлено в 06:30