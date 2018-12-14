Здоровье
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощьГазета.Ru06:18
Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Газета.Ru06:18
Оценить
188 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Здоровье
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об острой респираторной инфекции в США
"По сообщению Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в Университете штата Мериленд продолжается вспышка острой респираторной инфекции, причиной которой является аденовирус HAdV7", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
В Минздраве ЧР обсудили план работы Общества акушеров-гинекологов
Открыл встречу руководитель Минздрава ЧР Э.Сулейманов.
Обновлено в 02:33
Здоровье
В Екатеринбурге годовалый ребенок заболел свиным гриппом
В горздраве отмечают, что горожане еще могут поставить прививку от гриппа.
Обновлено в 03:37
Здоровье
После акупунктуры иглы остались в позвоночнике на 30 лет
Обновлено в 03:55
Здоровье
Зарплаты младшего медперсонала в МО оптимизируют – Матвеев
Зарплаты младшего медперсонала в Подмосковье оптимизируют, сообщил глава областного Минздрава Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Подмосковные роддома оценят беременные и роженицы
Первые результаты появятся к февралю 2019 года: его методом станет анкетирование беременных и рожениц.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Москва изучает возможность создания дополнительных крупных медцентров
Департамент строительства Москвы вместе с департаментом здравоохранения в настоящее время изучают возможность строительства в Москве дополнительных крупных медицинских центров, заявил на конференции в понедельник глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Кузбасские трансплантологи получат новое оборудование
Новое оборудование поступит в регион до конца 2018 года. На его приобретение из средств федерального бюджета было выделено 44 млн рублей.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Возраст продажи алкоголя в России могут поднять с 2020 года
Запрет продажи спиртных напитков гражданам в возрасте до 21 года могут ввести в России.
Обновлено 14 декабря в 10:11
Здоровье
В правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание
В этом году отметила 20-летие областная акция "Спаси ребенка".
Обновлено в 08:34
Здоровье
Омский министр здравоохранения снят с должности
Министром назначен его бывший заместитель Дмитрий Вьюшков, до прихода в ведомство в августе 2017 г. руководивший онкологическим диспансером.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Онколог назвал косметику, вызывающую рак
Стало известно, какая косметика может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Также названы другие факторы, вызывающие рак.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Витамины и биодобавки: Супрун научила украинцев лечить грипп
Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа Об этом сообщила 16 декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Fасевоок.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Резидент московского технопарка «Слава» разработал систему точной диагностики туберкулеза
Резидент столичного технопарка "Слава" лаборатория "Адванст биотест" представила на российский рынок тест крови, который позволяет со 100-процентной точностью диагностировать туберкулез.
Обновлено в 06:30