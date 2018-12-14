Здоровье

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Газета.Ru
06:18

Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Газета.Ru06:18

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Химиотерапия и ЭКО: россиянам напомнили о бесплатном лечении

News.ru06:50

Минздрав перечислил бесплатные виды врачебной помощи

Коммерсантъ04:10

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь: названы четыре важные детали

РЕН ТВ04:13

На какую бесплатную медпомощь можно рассчитывать и что делать пациентам при нарушении прав

ТАСС03:11

Медицина выходит на улицы

Вечерний Санкт-Петербург05:20

Минздрав назвал бесплатные виды врачебной помощи

РБК01:08

Почему врачи и пациенты просят вернуть лекарство «Акинетон» в продажу

РИА Новости00:16
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Здоровье

Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность

Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об острой респираторной инфекции в США

"По сообщению Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в Университете штата Мериленд продолжается вспышка острой респираторной инфекции, причиной которой является аденовирус HAdV7", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье

В Минздраве ЧР обсудили план работы Общества акушеров-гинекологов

Открыл встречу руководитель Минздрава ЧР Э.Сулейманов.
Обновлено в 02:33
Здоровье

В Екатеринбурге годовалый ребенок заболел свиным гриппом

В горздраве отмечают, что горожане еще могут поставить прививку от гриппа.
Обновлено в 03:37
Здоровье

После акупунктуры иглы остались в позвоночнике на 30 лет

Обновлено в 03:55
Здоровье

Зарплаты младшего медперсонала в МО оптимизируют – Матвеев

Зарплаты младшего медперсонала в Подмосковье оптимизируют, сообщил глава областного Минздрава Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 08:34
Здоровье

Подмосковные роддома оценят беременные и роженицы

Первые результаты появятся к февралю 2019 года: его методом станет анкетирование беременных и рожениц.
Обновлено в 07:54
Здоровье

Москва изучает возможность создания дополнительных крупных медцентров

Департамент строительства Москвы вместе с департаментом здравоохранения в настоящее время изучают возможность строительства в Москве дополнительных крупных медицинских центров, заявил на конференции в понедельник глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 04:34
Здоровье

Кузбасские трансплантологи получат новое оборудование

Новое оборудование поступит в регион до конца 2018 года. На его приобретение из средств федерального бюджета было выделено 44 млн рублей.
Обновлено в 03:51
Здоровье

Возраст продажи алкоголя в России могут поднять с 2020 года

Запрет продажи спиртных напитков гражданам в возрасте до 21 года могут ввести в России.
Обновлено 14 декабря в 10:11
Здоровье

В правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание

В этом году отметила 20-летие областная акция "Спаси ребенка".
Обновлено в 08:34
Здоровье

Омский министр здравоохранения снят с должности

Министром назначен его бывший заместитель Дмитрий Вьюшков, до прихода в ведомство в августе 2017 г. руководивший онкологическим диспансером.
Обновлено в 02:03
Здоровье

Онколог назвал косметику, вызывающую рак

Стало известно, какая косметика может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Также названы другие факторы, вызывающие рак.
Обновлено в 05:12
Здоровье

Витамины и биодобавки: Супрун научила украинцев лечить грипп

Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа Об этом сообщила 16 декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Fасевоок.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Резидент московского технопарка «Слава» разработал систему точной диагностики туберкулеза

Резидент столичного технопарка "Слава" лаборатория "Адванст биотест" представила на российский рынок тест крови, который позволяет со 100-процентной точностью диагностировать туберкулез.
Обновлено в 06:30
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