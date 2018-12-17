Все названные виды медицинской помощи включают бесплатное проведение медицинской реабилитации, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разных видов диализа, химиотерапии (при злокачественных заболеваниях), а также диспансеризации.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор предупредил об острой респираторной инфекции в США "По сообщению Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в Университете штата Мериленд продолжается вспышка острой респираторной инфекции, причиной которой является аденовирус HAdV7", - говорится в сообщении.

Здоровье Здоровье В Екатеринбурге годовалый малыш заболел свиным гриппом В Екатеринбурге у годовалого ребенка выявили свиной грипп - H1N1, сообщили в городском управлении здравоохранения.

Здоровье Здоровье В кузбасские больницы закупили оборудования на 44 миллиона рублей Пресс-служба администрации Кемеровской области в понедельник, 17 декабря, сообщила, что для Кемеровской области выделили 44 миллиона рублей на покупку дорогостоящего оборудования.

Здоровье Здоровье Ученые назвали «золотое» время приема лекарств от давления Испанские ученые, работающие на базе Университета Альберты, назвали «золотое» время приема лекарств от давления.

Здоровье Здоровье Как добавление в рацион квашеной капусты помогает от болезней Содержащаяся в квашеной капусте клетчатка содействует пищеварению и улучшает микрофлору кишечного тракта.

Здоровье Здоровье Возраст продажи алкоголя в России могут поднять с 2020 года Запрет продажи спиртных напитков гражданам в возрасте до 21 года могут ввести в России.

Здоровье Здоровье Боящимся уколов предложили пистолет с ботоксом

Здоровье Здоровье Витамины и биодобавки: Супрун научила украинцев лечить грипп Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа Об этом сообщила 16 декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Fасевоок.

Здоровье Здоровье Ученые: Грудное вскармливание помогает уменьшить талию у женщин Ученые сообщили, что грудное вскармливание оказывает воздействие на размер талии у женщин.

Здоровье Здоровье Марихуану начали продавать в Польше Законопроект, который разрешает продавать в аптеках марихуану, вступил в силу больше года назад, но продажа была невозможна до сертификации продукта.

Здоровье Здоровье Жители Демянска создали петицию против закрытия родильного отделения

Здоровье Здоровье Вода темно-желтого цвета течет в домах во Владимире

Здоровье Здоровье Работу младшего медперсонала планируют оптимизировать в Подмосковье Власти Подмосковья задумались над оптимизацией обязанностей и заработных плат у младшего медицинского персонала, также возможны сокращения административных ставок, сказал в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Здоровье Здоровье Мобильные бригады врачей помогают жителям отдаленных районов В силу географических особенностей многие населенные пункты Тюменской области находятся на отдаленных и труднодоступных территориях.