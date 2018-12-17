Здоровье
Все названные виды медицинской помощи включают бесплатное проведение медицинской реабилитации, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разных видов диализа, химиотерапии (при злокачественных заболеваниях), а также диспансеризации.
Коммерсантъ04:10
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Для россиян разработали памятку о правах на бесплатную медпомощь
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов15 декабря в 08:17
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об острой респираторной инфекции в США
"По сообщению Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в Университете штата Мериленд продолжается вспышка острой респираторной инфекции, причиной которой является аденовирус HAdV7", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
В Екатеринбурге годовалый малыш заболел свиным гриппом
В Екатеринбурге у годовалого ребенка выявили свиной грипп - H1N1, сообщили в городском управлении здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Здоровье
В кузбасские больницы закупили оборудования на 44 миллиона рублей
Пресс-служба администрации Кемеровской области в понедельник, 17 декабря, сообщила, что для Кемеровской области выделили 44 миллиона рублей на покупку дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Ученые назвали «золотое» время приема лекарств от давления
Испанские ученые, работающие на базе Университета Альберты, назвали «золотое» время приема лекарств от давления.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Как добавление в рацион квашеной капусты помогает от болезней
Содержащаяся в квашеной капусте клетчатка содействует пищеварению и улучшает микрофлору кишечного тракта.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Возраст продажи алкоголя в России могут поднять с 2020 года
Запрет продажи спиртных напитков гражданам в возрасте до 21 года могут ввести в России.
Обновлено 14 декабря в 10:11
Здоровье
Боящимся уколов предложили пистолет с ботоксом
Обновлено в 05:24
Здоровье
Витамины и биодобавки: Супрун научила украинцев лечить грипп
Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа Об этом сообщила 16 декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Fасевоок.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Ученые: Грудное вскармливание помогает уменьшить талию у женщин
Ученые сообщили, что грудное вскармливание оказывает воздействие на размер талии у женщин.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Марихуану начали продавать в Польше
Законопроект, который разрешает продавать в аптеках марихуану, вступил в силу больше года назад, но продажа была невозможна до сертификации продукта.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Жители Демянска создали петицию против закрытия родильного отделения
Обновлено в 04:08
Здоровье
Вода темно-желтого цвета течет в домах во Владимире
Обновлено в 05:03
Здоровье
Работу младшего медперсонала планируют оптимизировать в Подмосковье
Власти Подмосковья задумались над оптимизацией обязанностей и заработных плат у младшего медицинского персонала, также возможны сокращения административных ставок, сказал в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Мобильные бригады врачей помогают жителям отдаленных районов
В силу географических особенностей многие населенные пункты Тюменской области находятся на отдаленных и труднодоступных территориях.
Обновлено в 03:10
Здоровье
В электронных сигаретах намного меньше токсинов
В последнее время ученые из разных стран мира провели большое количество исследований об электронных сигаретах, и многие из них пришли к неутешительным выводам о том, что это опасные для здоровья устройства, которое по некоторым параметрам ничуть не менее вредны, чем традиционные табачные изделия.
Обновлено в 03:08