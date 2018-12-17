Здоровье

Минздрав перечислил бесплатные виды врачебной помощи
Коммерсантъ
04:10

Все названные виды медицинской помощи включают бесплатное проведение медицинской реабилитации, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разных видов диализа, химиотерапии (при злокачественных заболеваниях), а также диспансеризации.
Коммерсантъ04:10

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Минздрав перечислил бесплатные виды врачебной помощи

Коммерсантъ04:10

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь: названы четыре важные детали

РЕН ТВ04:13

Перечень бесплатных медуслуг обнародован Минздравом

News.ru03:08

Минздрав назвал бесплатные виды врачебной помощи

РБК01:08

Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты

РИА Новостивчера в 23:56

Памятка Минздрава: что такое бесплатная медицина и как ею пользоваться

Ivbg.ru15 декабря в 09:41

Для россиян разработали памятку о правах на бесплатную медпомощь

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов15 декабря в 08:17
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об острой респираторной инфекции в США

"По сообщению Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в Университете штата Мериленд продолжается вспышка острой респираторной инфекции, причиной которой является аденовирус HAdV7", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье

В Екатеринбурге годовалый малыш заболел свиным гриппом

В Екатеринбурге у годовалого ребенка выявили свиной грипп - H1N1, сообщили в городском управлении здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Здоровье

В кузбасские больницы закупили оборудования на 44 миллиона рублей

Пресс-служба администрации Кемеровской области в понедельник, 17 декабря, сообщила, что для Кемеровской области выделили 44 миллиона рублей на покупку дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 02:44
Здоровье

Ученые назвали «золотое» время приема лекарств от давления

Испанские ученые, работающие на базе Университета Альберты, назвали «золотое» время приема лекарств от давления.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Как добавление в рацион квашеной капусты помогает от болезней

Содержащаяся в квашеной капусте клетчатка содействует пищеварению и улучшает микрофлору кишечного тракта.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Возраст продажи алкоголя в России могут поднять с 2020 года

Запрет продажи спиртных напитков гражданам в возрасте до 21 года могут ввести в России.
Обновлено 14 декабря в 10:11
Здоровье

Боящимся уколов предложили пистолет с ботоксом

Обновлено в 05:24
Здоровье

Витамины и биодобавки: Супрун научила украинцев лечить грипп

Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа Об этом сообщила 16 декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Fасевоок.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Ученые: Грудное вскармливание помогает уменьшить талию у женщин

Ученые сообщили, что грудное вскармливание оказывает воздействие на размер талии у женщин.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Марихуану начали продавать в Польше

Законопроект, который разрешает продавать в аптеках марихуану, вступил в силу больше года назад, но продажа была невозможна до сертификации продукта.
Обновлено в 05:19
Здоровье

Жители Демянска создали петицию против закрытия родильного отделения

Обновлено в 04:08
Здоровье

Вода темно-желтого цвета течет в домах во Владимире

Обновлено в 05:03
Здоровье

Работу младшего медперсонала планируют оптимизировать в Подмосковье

Власти Подмосковья задумались над оптимизацией обязанностей и заработных плат у младшего медицинского персонала, также возможны сокращения административных ставок, сказал в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:07
Здоровье

Мобильные бригады врачей помогают жителям отдаленных районов

В силу географических особенностей многие населенные пункты Тюменской области находятся на отдаленных и труднодоступных территориях.
Обновлено в 03:10
Здоровье

В электронных сигаретах намного меньше токсинов

В последнее время ученые из разных стран мира провели большое количество исследований об электронных сигаретах, и многие из них пришли к неутешительным выводам о том, что это опасные для здоровья устройства, которое по некоторым параметрам ничуть не менее вредны, чем традиционные табачные изделия.
Обновлено в 03:08
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