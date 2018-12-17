Министерство здравоохранения России составило памятку для россиян о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Текст сообщения был опубликован на сайте ведомства.

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

Здоровье Здоровье Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США Двадцать два человека заболели острой респираторной инфекцией в американском штате Мериленд, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Здоровье Здоровье Россияне высказались о запрете продажи алкоголя некоторым гражданам

Здоровье Здоровье В Екатеринбурге годовалый малыш заболел свиным гриппом В Екатеринбурге у годовалого ребенка выявили свиной грипп - H1N1, сообщили в городском управлении здравоохранения.

Здоровье Здоровье В Кузбассе больницы, пересаживающие органы, получат новое оборудование 44 миллиона рублей из федерального бюджета поступит в три кузбасские больницы, осуществляющие операции по пересадке органов.

Здоровье Здоровье В Приамурье стартовала благотворительная акция помощи кабанам Акцию "Собери свинке на витаминки" объявили в Амурской области.

Здоровье Здоровье Грудное вскармливание уменьшает объем талии у женщин

Здоровье Здоровье Мединфо: Для лекарств от давления существует «золотое» время приема Для лекарств от давления существует «золотое» время приема, пишет сайт med2.ru.

Здоровье Здоровье Врачи рассказали, чем грозит неправильный массаж Специалисты рассказали о недавнем случае с россиянкой, которая отправилась на тайский массаж и после первого же сеанса оказалась прикованной к постели.

Здоровье Здоровье В Китае наращивается производство тараканов

Здоровье Здоровье Авиация доставляет врачей в отдаленные села Тюменской области В уходящем году бригады врачей пять раз вылетали в отдаленные села в Уватском районе Тюменской области, где проживают коренные малочисленные народы Севера - ханты и манси.

Здоровье Здоровье В 2019 году начнётся капитальный ремонт севастопольского роддома № 2 В 2019 году планируется капитальный ремонт севастопольского роддома №2. Об этом рассказал замдиректора Департамента здравоохранения Михаил Малишевский.

Здоровье Здоровье На модернизацию здравоохранения Якутии направят около 7 млрд рублей Система здравоохранения республики сегодня малоэффективна и не отвечает современным стандартам.

Здоровье Здоровье На «Телефоне здоровья» вологжан научат бороться с домашним насилием Как сообщили в вологодском Центре медпрофилактики, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.

Здоровье Здоровье О каких болезнях расскажет генетический тест, узнали волгоградцы В случае, если будет обнаружена предрасположенность к ним, можно будет назначить и провести лечение.