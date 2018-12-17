Здоровье
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощьИзвестия01:05
Министерство здравоохранения России составило памятку для россиян о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Текст сообщения был опубликован на сайте ведомства.
Известия01:05
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Для россиян разработали памятку о правах на бесплатную медпомощь
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов15 декабря в 08:17
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Здоровье
Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США
Двадцать два человека заболели острой респираторной инфекцией в американском штате Мериленд, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 22:21
Здоровье
Россияне высказались о запрете продажи алкоголя некоторым гражданам
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В Екатеринбурге годовалый малыш заболел свиным гриппом
В Екатеринбурге у годовалого ребенка выявили свиной грипп - H1N1, сообщили в городском управлении здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Здоровье
В Кузбассе больницы, пересаживающие органы, получат новое оборудование
44 миллиона рублей из федерального бюджета поступит в три кузбасские больницы, осуществляющие операции по пересадке органов.
Обновлено в 00:08
Здоровье
В Приамурье стартовала благотворительная акция помощи кабанам
Акцию "Собери свинке на витаминки" объявили в Амурской области.
Обновлено вчера в 22:06
Здоровье
Грудное вскармливание уменьшает объем талии у женщин
Обновлено в 02:25
Здоровье
Мединфо: Для лекарств от давления существует «золотое» время приема
Для лекарств от давления существует «золотое» время приема, пишет сайт med2.ru.
Обновлено в 01:21
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Врачи рассказали, чем грозит неправильный массаж
Специалисты рассказали о недавнем случае с россиянкой, которая отправилась на тайский массаж и после первого же сеанса оказалась прикованной к постели.
Обновлено в 02:05
Здоровье
В Китае наращивается производство тараканов
Обновлено вчера в 07:51
Здоровье
Авиация доставляет врачей в отдаленные села Тюменской области
В уходящем году бригады врачей пять раз вылетали в отдаленные села в Уватском районе Тюменской области, где проживают коренные малочисленные народы Севера - ханты и манси.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В 2019 году начнётся капитальный ремонт севастопольского роддома № 2
В 2019 году планируется капитальный ремонт севастопольского роддома №2. Об этом рассказал замдиректора Департамента здравоохранения Михаил Малишевский.
Обновлено в 02:08
Здоровье
На модернизацию здравоохранения Якутии направят около 7 млрд рублей
Система здравоохранения республики сегодня малоэффективна и не отвечает современным стандартам.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
На «Телефоне здоровья» вологжан научат бороться с домашним насилием
Как сообщили в вологодском Центре медпрофилактики, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.
Обновлено в 01:42
Здоровье
О каких болезнях расскажет генетический тест, узнали волгоградцы
В случае, если будет обнаружена предрасположенность к ним, можно будет назначить и провести лечение.
Обновлено вчера в 14:38
Здоровье
ОНФ предлагает предусмотреть в нацпроекте по здравоохранению капитальный ремонт ФАПов
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают прописать в национальном проекте «Здравоохранение» задачу по проведению капитального ремонта зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые пригодны для эксплуатации.
Обновлено в 02:23