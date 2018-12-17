Здоровье

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Известия
01:05

Министерство здравоохранения России составило памятку для россиян о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Текст сообщения был опубликован на сайте ведомства.
Известия01:05

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Минздрав подготовил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

RT на русском02:25

Минздрав назвал бесплатные виды врачебной помощи

РБК01:08

В Минздраве объяснили, за какую медпомощь не нужно платить

Газета.Ru00:47

Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты

РИА Новостивчера в 23:56

Минздрав огласил список бесплатной медицинской помощи для россиян

РЕН ТВвчера в 21:19

Памятка Минздрава: что такое бесплатная медицина и как ею пользоваться

Ivbg.ru15 декабря в 09:41

Для россиян разработали памятку о правах на бесплатную медпомощь

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов15 декабря в 08:17
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Здоровье

Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США

Двадцать два человека заболели острой респираторной инфекцией в американском штате Мериленд, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 22:21
Здоровье

Россияне высказались о запрете продажи алкоголя некоторым гражданам

Обновлено вчера в 21:43
Здоровье

В Екатеринбурге годовалый малыш заболел свиным гриппом

В Екатеринбурге у годовалого ребенка выявили свиной грипп - H1N1, сообщили в городском управлении здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Здоровье

В Кузбассе больницы, пересаживающие органы, получат новое оборудование

44 миллиона рублей из федерального бюджета поступит в три кузбасские больницы, осуществляющие операции по пересадке органов.
Обновлено в 00:08
Здоровье

В Приамурье стартовала благотворительная акция помощи кабанам

Акцию "Собери свинке на витаминки" объявили в Амурской области.
Обновлено вчера в 22:06
Здоровье

Грудное вскармливание уменьшает объем талии у женщин

Обновлено в 02:25
Здоровье

Мединфо: Для лекарств от давления существует «золотое» время приема

Для лекарств от давления существует «золотое» время приема, пишет сайт med2.ru.
Обновлено в 01:21
Здоровье

Врачи рассказали, чем грозит неправильный массаж

Специалисты рассказали о недавнем случае с россиянкой, которая отправилась на тайский массаж и после первого же сеанса оказалась прикованной к постели.
Обновлено в 02:05
Здоровье

В Китае наращивается производство тараканов

Обновлено вчера в 07:51
Здоровье

Авиация доставляет врачей в отдаленные села Тюменской области

В уходящем году бригады врачей пять раз вылетали в отдаленные села в Уватском районе Тюменской области, где проживают коренные малочисленные народы Севера - ханты и манси.
Обновлено в 01:00
Здоровье

В 2019 году начнётся капитальный ремонт севастопольского роддома № 2

В 2019 году планируется капитальный ремонт севастопольского роддома №2. Об этом рассказал замдиректора Департамента здравоохранения Михаил Малишевский.
Обновлено в 02:08
Здоровье

На модернизацию здравоохранения Якутии направят около 7 млрд рублей

Система здравоохранения республики сегодня малоэффективна и не отвечает современным стандартам.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье

На «Телефоне здоровья» вологжан научат бороться с домашним насилием

Как сообщили в вологодском Центре медпрофилактики, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.
Обновлено в 01:42
Здоровье

О каких болезнях расскажет генетический тест, узнали волгоградцы

В случае, если будет обнаружена предрасположенность к ним, можно будет назначить и провести лечение.
Обновлено вчера в 14:38
Здоровье

ОНФ предлагает предусмотреть в нацпроекте по здравоохранению капитальный ремонт ФАПов

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают прописать в национальном проекте «Здравоохранение» задачу по проведению капитального ремонта зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые пригодны для эксплуатации.
Обновлено в 02:23
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