Министерство здравоохранения России составило памятку для россиян о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Текст сообщения был опубликован на сайте ведомства.

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

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