Здоровье
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощьИзвестия01:05
Министерство здравоохранения России составило памятку для россиян о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Текст сообщения был опубликован на сайте ведомства.
Известия01:05
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Для россиян разработали памятку о правах на бесплатную медпомощь
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов15 декабря в 08:17
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об острой респираторной инфекции в США
"По сообщению Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в Университете штата Мериленд продолжается вспышка острой респираторной инфекции, причиной которой является аденовирус HAdV7", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
Диетологи советуют отказаться от десерта в новогоднюю ночь
Что касается алкоголя, то его употребление стоит ограничить. А вот сладости и десерты необходимо оставить на утро 1 января.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Как добавление в рацион квашеной капусты стало панацеей от болезней
Содержащаяся в квашеной капусте клетчатка содействует пищеварению и улучшает микрофлору кишечного тракта.
Обновлено в 03:50
Здоровье
В Екатеринбурге годовалый малыш заболел свиным гриппом
В Екатеринбурге у годовалого ребенка выявили свиной грипп - H1N1, сообщили в городском управлении здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Возраст для продажи алкоголя могут поднять
В 2020 году может вступить в силу закон, увеличивающий возраст продажи крепких спиртных напитков.
Обновлено в 03:10
Здоровье
В кузбасские больницы закупили оборудования на 44 миллиона рублей
Пресс-служба администрации Кемеровской области в понедельник, 17 декабря, сообщила, что для Кемеровской области выделили 44 миллиона рублей на покупку дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Витамины и биодобавки: Супрун научила украинцев лечить грипп
Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа Об этом сообщила 16 декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Fасевоок.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Мобильные бригады врачей помогают жителям отдаленных районов
В силу географических особенностей многие населенные пункты Тюменской области находятся на отдаленных и труднодоступных территориях.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Жители Демянска создали петицию против закрытия родильного отделения
Обновлено в 04:08
Здоровье
22 декабря неврологи проведут для пензенцев дополнительный прием
В субботу, 22 декабря, в медицинских организациях Пензенской области пройдет дополнительный прием неврологов.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Грудное вскармливание влияет на талию у женщин
Грудное вскармливание позволяет молодым мамашам вернуть прежнюю талию.
Обновлено в 03:35
Здоровье
В Приамурье стартовала благотворительная акция помощи кабанам
Акцию "Собери свинке на витаминки" объявили в Амурской области.
Обновлено вчера в 22:06
Здоровье
Медики рассказали, чем может закончиться неправильный массаж
Медики отмечают, массаж, сделанный профессионалом способен избавить пациента от головных болей, вылечить гайморит и насморк.
Обновлено в 03:07
Здоровье
На «Телефоне здоровья» вологжан научат бороться с домашним насилием
Как сообщили в вологодском Центре медпрофилактики, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Боящимся уколов предложили пистолет с ботоксом
Обновлено в 02:47