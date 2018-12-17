Здоровье

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Известия
01:05

Министерство здравоохранения России составило памятку для россиян о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Текст сообщения был опубликован на сайте ведомства.
Известия01:05

Подробнее о событии

На какую бесплатную медпомощь можно рассчитывать и что делать пациентам при нарушении прав

ТАСС03:11

Перечень бесплатных медуслуг обнародован Минздравом

News.ru03:08

Минздрав подготовил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

RT на русском02:25

Минздрав назвал бесплатные виды врачебной помощи

РБК01:08

Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты

РИА Новостивчера в 23:56

Памятка Минздрава: что такое бесплатная медицина и как ею пользоваться

Ivbg.ru15 декабря в 09:41

Для россиян разработали памятку о правах на бесплатную медпомощь

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов15 декабря в 08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об острой респираторной инфекции в США

"По сообщению Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, в Университете штата Мериленд продолжается вспышка острой респираторной инфекции, причиной которой является аденовирус HAdV7", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье

Диетологи советуют отказаться от десерта в новогоднюю ночь

Что касается алкоголя, то его употребление стоит ограничить. А вот сладости и десерты необходимо оставить на утро 1 января.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Как добавление в рацион квашеной капусты стало панацеей от болезней

Содержащаяся в квашеной капусте клетчатка содействует пищеварению и улучшает микрофлору кишечного тракта.
Обновлено в 03:50
Здоровье

В Екатеринбурге годовалый малыш заболел свиным гриппом

В Екатеринбурге у годовалого ребенка выявили свиной грипп - H1N1, сообщили в городском управлении здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Здоровье

Возраст для продажи алкоголя могут поднять

В 2020 году может вступить в силу закон, увеличивающий возраст продажи крепких спиртных напитков.
Обновлено в 03:10
Здоровье

В кузбасские больницы закупили оборудования на 44 миллиона рублей

Пресс-служба администрации Кемеровской области в понедельник, 17 декабря, сообщила, что для Кемеровской области выделили 44 миллиона рублей на покупку дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 02:44
Здоровье

Витамины и биодобавки: Супрун научила украинцев лечить грипп

Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа Об этом сообщила 16 декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Fасевоок.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Мобильные бригады врачей помогают жителям отдаленных районов

В силу географических особенностей многие населенные пункты Тюменской области находятся на отдаленных и труднодоступных территориях.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Жители Демянска создали петицию против закрытия родильного отделения

Обновлено в 04:08
Здоровье

22 декабря неврологи проведут для пензенцев дополнительный прием

В субботу, 22 декабря, в медицинских организациях Пензенской области пройдет дополнительный прием неврологов.
Обновлено в 03:15
Здоровье

Грудное вскармливание влияет на талию у женщин

Грудное вскармливание позволяет молодым мамашам вернуть прежнюю талию.
Обновлено в 03:35
Здоровье

В Приамурье стартовала благотворительная акция помощи кабанам

Акцию "Собери свинке на витаминки" объявили в Амурской области.
Обновлено вчера в 22:06
Здоровье

Медики рассказали, чем может закончиться неправильный массаж

Медики отмечают, массаж, сделанный профессионалом способен избавить пациента от головных болей, вылечить гайморит и насморк.
Обновлено в 03:07
Здоровье

На «Телефоне здоровья» вологжан научат бороться с домашним насилием

Как сообщили в вологодском Центре медпрофилактики, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.
Обновлено в 01:42
Здоровье

Боящимся уколов предложили пистолет с ботоксом

Обновлено в 02:47
Главное