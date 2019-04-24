Здоровье
Минздрав: россияне стали потреблять меньше алкоголяАрбуз 08:21
Минздрав радует позитивной статистикой. Как сообщила сегодня глава ведомства Вероника Скворцова, за последние 8 лет потребление алкоголя в стране сократилось почти в два раза: с 18 до 9,3 литра на душу населения.
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Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза.
— Вероника Скворцова, российский политикМедиаПоток 08:31
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В.Скворцова: Потребление алкоголя в России сократилось почти в два раза с 2011 г
Агентство Москва04:29
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