Общество

Минздрав решил вывести табак из легальной торговлиИзвестия 08:21

Как сообщает телеканал «360», министерство уже внесло антитабачную концепцию на рассмотрение правительства. Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.
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Минздрав передумал запрещать жевательный табак и снафф

Коммерсантъ12:58

Минздрав предлагает поэтапно довести акцизы на табак до среднеевропейского уровня

ТАСС14:01

Минздрав РФ предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты

Интерфакс12:22

Минздрав согласовал проект антитабачной концепции с 11 ведомствами

RT на русском14:56

Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа

РБК10:36

Минздрав решил вывести табак из легальной торговли

Известия08:21

Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию

РИА Новости04:28
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Обновлено в 19:54
Происшествия

Двухмоторный самолет упал на жилой дом в штате Огайо

Двухмоторный самолет Piper упал на жилой дом около города Мадейра в штате Огайо, сообщил во вторник телеканал ABC.
Обновлено в 18:28
Политика

США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа

Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие

Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М»

Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" с космодрома "Плесецка" перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры.
Обновлено в 20:57
Транспорт

Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу

Работавший в одной из школ в пригороде Якутска педагог физкультуры в течение полугода насиловал 13-летнюю ученицу, сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Саха.
Обновлено в 17:55
Политика

Саакашвили рассказал о намерении Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко планировал в 2014 году отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова

Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Общество

Треть россиян боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта

«Порядка трети респондентов выражают сильную обеспокоенность возможной угрозой потери работы, в частности, в госсекторе, в связи с внедрением ИИ»,— отмечают авторы исследования, проведенного международной консалтинговой компанией BCG и оказавшегося в распоряжении «РИА Новости».
Обновлено в 20:59
Политика

США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX 8

Ранее стало известно о решении ряда стран приостановить полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 18:57
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Туринский "Ювентус" разгромил мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево

Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:58
Спорт

Российский конькобежец Андрей Ануфриенко скончался в возрасте 48 лет

Обновлено в 16:34
Происшествия

Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

Сенатор остался без зарплаты Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 10:57
Общество

ВЦИОМ назвал долю православных россиян, соблюдающих Великий пост

Великий пост соблюдает 14% православных россиян, 75% людей, исповедующих эту религию, не придерживаются его, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией

Мать оставленной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко, находясь в зале Савеловского суда Москвы, заявила, что вся эта история является провокацией.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы

Курьеры из сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Правозащитницу в Иране приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью

Что еще известно: В 2010 году правозащитницу уже приговаривали к шестилетнему тюремному сроку за распространение пропаганды и сговора в ущерб госбезопаности, но через три года ее отпустили.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте

Обновлено в 14:27
Экономика

Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян

Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Boeing 737 Max развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм

Boeing 737 Max, который следовал в Тель-Авив, развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм.
Обновлено в 11:43
Общество

Глава Приангарья не знает о планах экспорта воды из Байкала в Китай

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Трое украинских диверсантов подорвались на минах на линии обороны ЛНР

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 18:51
ЖКХ

Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ

Мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора — самые распространенные причины «раздувания» квитанций ЖКХ, рассказали «Известиям» в НП «ЖКХ Контроль».
Обновлено в 17:01
Экономика

«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2

Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом, куда входят группа ВТБ, компании Invintel B.V. Алексея Мордашова и банк «Россия» Юрия Ковальчука, об увеличении своей доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) с 45 до 100%.
Обновлено в 14:22
Политика

В ЕК не исключили «жёсткого» брексита

В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что шансы «жёсткого» выхода Великобритании из состава Евросоюза возросли.
Обновлено в 17:56
Культура

Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище

Обновлено в 08:12
Политика

Конгрессмены США одобрили запрет на признание Крыма российским

Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий Соединённым Штатам признавать Крым российским.
Обновлено в 15:13
Экономика

Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос

Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%. Это рекордный рост для этого месяца за последние годы.
Обновлено в 20:33
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