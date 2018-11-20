Здоровье
Минздрав рекомендует россиянам не злоупотреблять колбасными продуктами
Минздрав рекомендует россиянам не злоупотреблять колбасными продуктамиТАСС12:26
Рекомендация экспертов ввести акцизы на колбасные изделия основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрав РФ не поддерживает акцизы, но советует россиянам употреблять меньше колбасных изделий.
ТАСС12:26
Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали.
— Вероника Скворцова, российский политикКомсомольская правда 14:57
с чего всё началось
"Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали", — рассказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".РИА Новости13:33
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