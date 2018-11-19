с чего всё началось

Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали.

Рекомендация экспертов ввести акцизы на колбасные изделия основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрав РФ не поддерживает акцизы, но советует россиянам употреблять меньше колбасных изделий.

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