Здоровье
Минздрав рекомендует россиянам не злоупотреблять колбасными продуктами
Минздрав рекомендует россиянам не злоупотреблять колбасными продуктамиТАССвчера в 12:26
Рекомендация экспертов ввести акцизы на колбасные изделия основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрав РФ не поддерживает акцизы, но советует россиянам употреблять меньше колбасных изделий.
ТАССвчера в 12:26
Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали.
— Вероника Скворцова, российский политикКомсомольская правда вчера в 14:57
с чего всё началось
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что Минздрав не поддерживает введение рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) акцизов на колбасные изделия, но при этом порекомендовала россиянам сократить употребление подобных продуктов.Газета.Ruвчера в 12:25
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