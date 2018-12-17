Здоровье
Министерство здравоохранения рассказало, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне.
РИА Новостивчера в 23:56
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Какая ответственность наступает за неоказание медицинской помощи по месту жительства больного
Волжская новь14 декабря в 03:15
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Здоровье
Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США
Роспотребнадзор предупредил жителей России о вспышке острой респираторной инфекции в американском штате Мериленд.
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Здоровье
В кузбасских центрах трансплантологии появится новое оборудование
В центрах трансплантологии Кемеровской области появится новое дорогостоящее оборудование.
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Здоровье
Россияне высказались о запрете продажи алкоголя некоторым гражданам
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Здоровье
В Китае наращивается производство тараканов
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Здоровье
Авиация доставляет врачей в отдаленные села Тюменской области
В уходящем году бригады врачей пять раз вылетали в отдаленные села в Уватском районе Тюменской области, где проживают коренные малочисленные народы Севера - ханты и манси.
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Здоровье
Медики рассказали, чем грозит неправильный массаж
Специалисты поделились информацией, согласно которой неправильно сделанный массаж может нанести ущерб здоровью человека.
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Здоровье
О каких болезнях расскажет генетический тест, узнали волгоградцы
В случае, если будет обнаружена предрасположенность к ним, можно будет назначить и провести лечение.
Обновлено вчера в 14:38
Здоровье
Углублённую диспансеризацию проходят жители Черниговского района
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Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ на Камчатке снизилась на 17,3%
Заболеваемость ОРВИ в Камчатском крае по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилась на 17,5%. В Петропавловске-Камчатском этот показатель ниже на 17,3%, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 19:28
Здоровье
Республиканскую больницу в Петрозаводске расширят
В самой Республиканской больнице будет реконструирован терапевтический корпус с надстройкой над приемным отделением сосудистого центра.
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Эксперт назвал 3 ключевых фактора по снижению риска развития диабета
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Названы три необычных способа избавления от стресса
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Здоровье
«Губернские аптеки» оказали помощь семье Назаровского района
АО "Губернские аптеки" оказало помощь ребенку из многодетной семьи Назаровского района.
Обновлено в 00:14
Здоровье
Волгоградцам рекомендуют расстаться со стереотипами о кофе
Как сообщает интернет-газета "Кривое зеркало", самым распространённым мифом является миф, что кофе - это наркотик, и он вызывает зависимость.
Обновлено вчера в 02:35
Здоровье
Должно быть не сладко
Если конкретные шаги не будут предприняты в ближайшее время, через несколько лет мы получим море больных сахарным диабетом, ожирением и другими сложнейшими заболеваниями.
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