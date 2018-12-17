Здоровье

Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты
РИА Новости
вчера в 23:56

Министерство здравоохранения рассказало, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне.
РИА Новостивчера в 23:56

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В Минздраве объяснили, за какую медпомощь не нужно платить

Газета.Ru00:47

Минздрав пояснил, за что не должны платить пациенты

URA.Ru00:01

Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты

РИА Новостивчера в 23:56

Минздрав рассказал, за какую медпомощь россияне не обязаны платить

Телеканал 360°вчера в 23:53

Минздрав огласил список бесплатной медицинской помощи для россиян

РЕН ТВвчера в 21:19

В Минздраве разъяснили, за что пациенты не должны платить

Российская газетавчера в 20:00

Какая ответственность наступает за неоказание медицинской помощи по месту жительства больного

Волжская новь14 декабря в 03:15
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
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Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США

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В центрах трансплантологии Кемеровской области появится новое дорогостоящее оборудование.
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О каких болезнях расскажет генетический тест, узнали волгоградцы

В случае, если будет обнаружена предрасположенность к ним, можно будет назначить и провести лечение.
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Эксперт из Великобритании назвал 3 ключевых фактора по снижению риска развития диабета. Информацией поделилось издание Daily Star.
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«Губернские аптеки» оказали помощь семье Назаровского района

АО "Губернские аптеки" оказало помощь ребенку из многодетной семьи Назаровского района.
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Если конкретные шаги не будут предприняты в ближайшее время, через несколько лет мы получим море больных сахарным диабетом, ожирением и другими сложнейшими заболеваниями.
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