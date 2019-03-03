Минздрав рассказал о психических расстройствах россиянВести.Ru 05:59

В Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян. Так, на первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 пациентов (в 2012 году — у 2 090 683 человек).

с чего всё началось

В госпитализации с психическими проблемами нуждается порядка двух миллионов россиян, такие цифры привели в Минздраве. Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.

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