Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыкаРоссийская газета 03:00
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык. Доктор медицинских наук также сообщил о сопутствующих блюдах, помогающих усваивать и расщеплять жиры.
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Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
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Обновлено в 10:03
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
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Экономика
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Обновлено в 08:55
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Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
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В Минобороны опровергли сообщения об изменении формы одежды в ВДВ
Изменение формы одежды в ВДВ не предполагается даже в проекте, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 10:40
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Пенальти и удаление помогли «Енисею» одолеть «Оренбург»
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Авто
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Компания Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания седана C-Class следующего поколения – на сей раз немцы тестируют управляемость (видимо, «докручивают» ее до уровня новой BMW 3-Series).
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Политика
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Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
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Напомним, что по официальной версии Бритни Спирс попала в реабилитационную клинику из-за стресса, вызванного плохим самочувствием отца.
Обновлено в 11:09
Общество
Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ
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Обновлено вчера в 02:13
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
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Смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro сравнили на фото
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Климатические изменения уже начали делить страны на победителей и проигравших.
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Здоровье
Новый детский травмпункт открыли в центре Новосибирска
В прошлом году руководство детской больницы предложило властям региона решение, не требующее строительства новых зданий, были задействованы ранее не используемые помещения в структуре самой больницы.
Обновлено в 06:49
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В Марий Эл пьяный мужчина выпал из полицейского автомобиля на ходу
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Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов
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В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
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