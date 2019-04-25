Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыкаРоссийская газета 03:00

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык. Доктор медицинских наук также сообщил о сопутствующих блюдах, помогающих усваивать и расщеплять жиры.

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

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