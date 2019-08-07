Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.

с чего всё началось

Министерство здравоохранения России отдельно разбирается с каждым случаем срыва госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), однако считает их причиной неверную трактовку действующего законодательства заказчиками.

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