Экономика
Минздрав прокомментировал публикации о срыве госзакупок лекарствТАСС 09:54
Министерство здравоохранения России отдельно разбирается с каждым случаем срыва госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), однако считает их причиной неверную трактовку действующего законодательства заказчиками.
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с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
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