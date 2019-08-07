Экономика

Минздрав прокомментировал публикации о срыве госзакупок лекарствТАСС 09:54

Министерство здравоохранения России отдельно разбирается с каждым случаем срыва госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), однако считает их причиной неверную трактовку действующего законодательства заказчиками.
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с чего всё началось

Лекарства довели до срывов

Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.
Коммерсантъвчера в 18:09

Подробнее о событии

Минздрав принимает меры, чтобы не допустить дефицита лекарств

РИА Новости09:26

В России массово срываются госзакупки жизненно-важных лекарств

Эхо Москвы07:09

Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»

Газета.Ru02:53

Количество срывов госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось вдвое

Коммерсантъ02:16

СМИ: компании отказываются поставлять жизненно важные лекарства из-за требований Минздрава. Четверть госзакупок сорвана

URA.Ruвчера в 20:06

«Коммерсантъ» узнал о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

Ведомостивчера в 20:02

«Коммерсантъ» сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

Интерфаксвчера в 18:53
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В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
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Общество

Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
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Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
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Тренер Валуева Валерий Дербин погиб в ДТП в Петербурге

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо Валерий Дербин, которого экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев называл примером для своего сына, погиб в ДТП в Петербурге во вторник вечером.
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Зеленский провел совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

Обновлено в 09:35
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»

Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
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Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Здоровье

В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием

Обновлено вчера в 23:13
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Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Обновлено в 08:20
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Тренера женской сборной России по волейболу обвинили в расизме

Старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато обвинили в не подобающем поведении.
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«Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге

Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году.
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«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов

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Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
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Обновлено в 08:21
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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Общество

Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес

В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В польской деревне назначили награду за рождение мальчика

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Общество

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Мэрия Москвы хочет запретить музыкальные выступления на согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 10 августа.
Обновлено в 10:09
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«Спартак» заинтересован в двух игроках «Славии»

По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к двум футболистам пражской "Славии". Это опорные полузащитники Алекс Крал и Томаш Соучек.
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Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

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Космос

Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца

Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.
Обновлено вчера в 11:17
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