Общество

Депутаты обсудят с Минздравом проблему агитации за отказ от прививокРИА Новости 08:38

Законопроект о запрете распространения призывов к отказу от прививок, разрабатываемый Минздравом, в Госдуму пока не поступал, но данную проблему парламентарии обсудят совместно с министерством, общественностью и экспертами на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
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Авто

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Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
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