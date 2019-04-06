Депутаты обсудят с Минздравом проблему агитации за отказ от прививокРИА Новости 08:38

Законопроект о запрете распространения призывов к отказу от прививок, разрабатываемый Минздравом, в Госдуму пока не поступал, но данную проблему парламентарии обсудят совместно с министерством, общественностью и экспертами на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Депутаты обсудят с Минздравом проблему агитации за отказ от прививок

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