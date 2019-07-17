Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районахРоссийская газета 06:19
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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с чего всё началось
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предлагает продавать вино, пиво и водку только в специализированных торговых точках вдали от жилой застройки.Интерфакс04:33
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