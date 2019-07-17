Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районахРоссийская газета 06:19

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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с чего всё началось

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предлагает продавать вино, пиво и водку только в специализированных торговых точках вдали от жилой застройки.
Интерфакс04:33

Подробнее о событии

Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов в жилых домах

РБК07:47

Продажу алкоголя рядом с жилыми районами предложили запретить

Lenta.ru06:24

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

Российская газета06:19

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми домами

Эхо Москвы05:04

Главный нарколог Минздрава предложил выселить алкомаркеты на пустыри

News.ru04:59

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

Интерфакс04:33

Е.Брюн предложил продавать алкоголь в городах только в крупных алкомаркетах вдали от жилых домов

Агентство Москва04:13
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
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