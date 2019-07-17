Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районахРоссийская газета 06:19

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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с чего всё началось

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предлагает продавать вино, пиво и водку только в специализированных торговых точках вдали от жилой застройки.
Интерфакс04:33

Подробнее о событии

Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов в жилых домах

РБК07:47

Продажу алкоголя рядом с жилыми районами предложили запретить

Lenta.ru06:24

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

Российская газета06:19

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми домами

Эхо Москвы05:04

Главный нарколог Минздрава предложил выселить алкомаркеты на пустыри

News.ru04:59

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

Интерфакс04:33

Е.Брюн предложил продавать алкоголь в городах только в крупных алкомаркетах вдали от жилых домов

Агентство Москва04:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:32
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Происшествия

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Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Авто

УАЗ предлагает всем желающим проверить УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автозавод дарит возможность любому человеку проверить на практике новую версию внедорожника «Патриот», оснащённую автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено в 11:41
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Наука

Компания Илона Маска показала ранний прототип нейроинтерфейса

Обновлено в 06:19
Футбол

«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном

По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:13
Происшествия

В петербургском суде умер переводчик

В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
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Общество

Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге

Обновлено в 13:40
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Обновлено в 17:07
Политика

Зеленский устроил скандал в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Ираке застрелили двух турецких дипломатов

Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.
Обновлено в 10:40
Политика

Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

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Политика

Суд продлил арест шести украинским морякам

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову на три месяца, до 24 октября, — сказала судья.
Обновлено в 06:07
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»

Для розыска неизвестного, устроившего стрельбу на проспекте Андропова, в Москве был введен план «Перехват».
Обновлено в 12:06
Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла информацию ряда СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж.
Обновлено в 15:55
Политика

В Германии делают ставки на отставку Меркель из-за приступов

Глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун прокомментировал возможность отставки Ангелы Меркель из-за состояния здоровья.
Обновлено в 17:16
Политика

Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Гаджеты

Представлен «неубиваемый» смартфон Doogee S90 Pro

Обновлено в 07:59
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Футбол

Каборе считает, что «Динамо» по силам выйти на лидирующие позиции в РПЛ

В "Динамо" создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате.
Обновлено в 13:11
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