Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районахРоссийская газета 06:19
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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с чего всё началось
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предлагает продавать вино, пиво и водку только в специализированных торговых точках вдали от жилой застройки.Интерфакс04:33
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым
Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Политика
Медведев проведет совещание по внедрению электронных паспортов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание, участники которого обсудят актуальные вопросы разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Футбол
Заболотный отказался от трансфера и перешел в дубль «Зенита»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался от трансфера в другую команду и теперь будет выступать за дубль команды.
Обновлено в 12:58
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Футбол
Александр Медведев: Кандидатуру Гильерме «Зенит» даже не рассматривал
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к вратарю «Локомотива» Маринато Гильерме.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Mi A3 на «чистом» Android
Компания Xiaomi презентовала новый смартфон Mi A3.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Политика
На Украине арестованы счета партии Порошенко
Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Наука
Компания Илона Маска соединит человеческий мозг с компьютером
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»
Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:04
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено в 07:58
Технологии
Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon
Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая могла нарушить правила конкуренции Европейского союза.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Транспорт
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро
Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 12:10
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»
Обновлено в 08:21
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
Обновлено в 13:47