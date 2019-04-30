Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧИзвестия 13:17

Минздрав подготовил законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Документ разместили на федеральном портале нормативных правовых актов во вторник, 30 апреля.
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Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции

Эхо Москвы18:03

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Говорит Москва13:25

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Известия13:17

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Интерфакс12:55

Минздрав предлагает запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ

ТАСС12:42

Врач оценила предложение Минздрава России запретить отрицание ВИЧ

RT на русском14:24

Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ

РИА Новости16:15
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Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу

Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
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Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Обновлено в 14:33
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:05
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
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Происшествия

В столице Аргентины ищут взрывные устройства

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Политика

Бутина рассказала об условиях содержания в американской тюрьме

Осужденная в США россиянка Мария Бутина рассказала, что ей было психологически тяжело находиться в режиме изоляции в американской тюрьме.
Обновлено в 11:32
Экономика

В России могут закрыть несетевые магазины

Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
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Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о завершении карьеры сына

Обновлено в 17:13
Политика

RT пообщался с иностранцами — жителями ДНР

RT пообщался с иностранцами, которые живут в Донецке и собираются получить российский паспорт.
Обновлено в 12:37
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено в 16:15
Экономика

Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»

Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Политика

Десятки человек пострадали во время протестов в Венесуэле

Напомним, во вторник утром ситуация в Венесуэле вновь накалилась до предела после обращения объявившего себя в январе президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо к армии республики.
Обновлено в 14:17
Экономика

АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранее

Операционную прибыль в компании оценили в 15,62 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 643 млн руб.
Обновлено в 09:25
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину

Обновлено в 08:41
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Обновлено в 00:06
Транспорт

В России с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки

В российских городах с 1 мая появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменения нужны, чтобы не загораживать красоту старых улиц.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Пять ветстанций Вологодской области получили новые легковые автомобили

Легковушки заменят в учреждениях ветеринарии отслужившие свой срок автомобили.
Обновлено в 10:56
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Игры

Джон Бернтал стал лидером «Призраков» в новой операции Ghost Recon Wildlands

Ubisoft анонсировала скорый выпуск очередной операции Ghost Recon Wildlands, в которой появятся две новые миссии для прохождения в сюжетном режиме.
Обновлено в 12:18
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Культура

Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

Обновлено в 18:14
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

Антонов: США не отвечают на готовность России продлить СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продление срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) находится под вопросом, Вашингтон не отвечает на готовность Москвы к его пролонгации.
Обновлено в 16:44
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